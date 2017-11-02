Месси сыграет против России, но пропустит матч в Краснодаре с Нигерией

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси пропустит один из двух запланированных на ноябрь товарищеских матчей национальной сборной. Об этом сообщает Vanguardngr.com со ссылкой на аргентинские СМИ.

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли решил отказаться от Лионеля Месси в матче против сборной Нигерии, который 14 ноября будет сыгран в Краснодаре на одноимённом стадионе. При этом с Россией (11 ноября) нападающий должен сыграть.

Матч Россия – Аргентина состоится на стадионе «Лужники».