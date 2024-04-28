Бояринцев: Глушенков находится в прекрасной форме и потреплет оборону «Спартака»

Экс-футболист «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о грядущем матче 26-го тура чемпионата России, в котором красно-белые сыграют с «Локомотивом». Встреча состоится сегодня, 28 апреля.

«У «Локомотива» очень быстрое нападение. Я думаю, что Пиняев и Глушенков точно выйдут в старте, они достаточно быстрые и интересные игроки. Если выйдет ещё Самошников, то на противоположном фланге атаки тоже будет быстрый футболист. Поэтому я думаю, что сегодня будет поинтереснее игра, чем с ЦСКА. Потому что «Локомотив» любит не только контролировать мяч, но играть в вертикальный футбол, имея быстрых футболистов.

Глушенков сейчас находится в прекрасной форме, поэтому потреплет оборону «Спартака». При этом у «Локомотива» есть определённые моменты в защите, у их ворот довольно часто возникает острота, несмотря на уровень соперника. «Спартак» — соперник сейчас более чем, в плане мотивации и определённого подъёма. Поэтому будут голы со стороны обеих команд», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.