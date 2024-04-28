«У него сложнейшая работа в мировом футболе». Джо Коул — о Маурисио Почеттино в «Челси»

Бывший полузащитник сборной Англии Джо Коул поделился мнением о работе главного тренера «Челси» Маурисио Почеттино в лондонской команде. Аргентинский специалист возглавляет «синих» с мая 2023 года.

«Я склонен считать, что у него сложнейшая работа в мировом футболе. Но клубу и тренеру нужно держаться: смена тренера – это не выход. На сегодня «Челси» отстаёт от многих грандов, но всё очень быстро может измениться. Я довольно многое видел, чтобы с уверенностью сказать, что команда сможет исправить ситуацию и начнёт это делать уже сейчас. Нужно поддерживать тренера перед следующим сезоном, где «Челси», несомненно, будет в разы лучше», — приводит слова Коула Eurosport.

Джо Коул — экс-игрок «Челси», за который провёл 281 матч во всех турнирах и забил 40 голов.

По состоянию на сегодняшний день «Челси» располагается на девятом месте английской Премьер-лиги с 48 набранными очками после 33 игр. Ближайший матч внутреннего первенства подопечные Маурисио Почеттино проведут 2 мая у себя дома с «Тоттенхэмом».