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Кобелев: где-то на меня по стилю игры похожи Вендел и Клаудиньо

Кобелев: где-то на меня по стилю игры похожи Вендел и Клаудиньо
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Бывший игрок и главный тренер «Динамо» и экс-футболист «Зенита» Андрей Кобелев назвал игроков в московском и санкт-петербургском клубах, которые по стилю игры похожи на него.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 19:15 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вряд ли сейчас можно сопоставлять, потому что футбол стал намного быстрее. Чистого плеймейкера, которого в большинстве играл я, уже нет. На скорости должны двигаться все.

Где-то похожи Вендел и Клаудиньо — они мне нравятся. У «Динамо» есть чёткое распределение атакующих полузащитников — это Фомин и Карраскаль, а также опорников — Чавес и Лаксальт. Вендел — игрок, который и обороняется, и атакует», — сказал Кобелев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Напомним, после 25 туров чемпионата России «Динамо» набрало 44 очка и занимает третье место. После аналогичного количества матчей в Российской Премьер-Лиге сине-бело-голубые заработали 50 очков и располагаются на первой строчке.

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