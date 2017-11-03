Прядкин: приложили много усилий, чтобы «Спартак» был наказан максимально лояльно

Президент Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал, что участвовал в процессе переговоров с УЕФА, когда обсуждался вопрос наказания «Спартака» за поведение болельщиков красно-белых во время матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Марибор» (1:1) в Словении.

На секторе, где располагались болельщики российской команды, было зажжено несколько файеров, один из которых был запущен на поле — он приземлился около центрального круга, едва не задев главного арбитра встречи Дениза Айтекина. УЕФА закрыл гостевой сектор фанатам «Спартака» на выездной матч с «Севильей» (1:2) и оштрафовал клуб на € 60 тыс.

«Вы знаете, сколько стоило смягчение наказания для красно-белых? Я лично вместе с РФС участвовал в процессе переговоров с УЕФА, мы приложили много усилий, чтобы санкции в отношении российской команды были максимально лояльными», — заявил Прядкин в интервью «RT на русском».