«Спартак»: клуб сделал всё возможное, чтобы наказание было минимальным

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг прокомментировал санкции УЕФА в отношении московского клуба по итогам матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1), который состоялся в Словении 13 сентября.
Во время первого тайма болельщики, располагавшиеся на гостевом секторе, зажгли несколько файеров, а также запустили на поле ракетницу, которая едва не попала в главного арбитра встречи Дениза Айтекина. «Спартак» был наказан штрафом в размере € 60 тыс. и закрытием гостевого сектора на матче Лиги чемпионов с «Севильей», который состоится 1 ноября.
«Клуб сделал всё возможное, чтобы наказание было минимальным. Не буду рассказывать о подробностях, важно то, что мы имеем на выходе. Если вы возьмёте регламент УЕФА, то увидите, что мы добились своего. „Спартак“ получил минимальное наказание — € 60 тыс. за файера и ракетницу, минус гостевой сектор в Севилье. Объясню, почему это минимально: нам грозило наказание вплоть до матчей без зрителей.
Однако появление файера в следующем матче может обернуться для «Спартака» гораздо более серьёзными санкциями. Надеюсь, что наши болельщики, которых мы очень ценим, будут на уровне и не дадут повода клубу заняться сверхурочной работой", — передаёт слова Трахтенберга корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.