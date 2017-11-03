Бубнов: «Зенит» переживает непростые времена, команда только формируется

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов прокомментировал итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы между «Русенборгом» и «Зенитом» (1:1).



«Не сказал бы, что „Зенит“ с „Русенборгом“ играл пассивно. Они пытались контролировать мяч, искали шансы, чтобы забить. Но было ясно, что „Русенборг“ не показал свой уровень в Санкт-Петербурге. Команда опытная, и дома она продемонстрировала свои истинные возможности. „Зенит“, по сравнению с „Локомотивом“, вчера выглядел лучше функционально, во втором тайме они смогли оказать давление на „Русенборг“ и спасти игру.



Петербуржская команда сейчас переживает непростые времена, поскольку только формируется, не всё получается. Последние четыре матча „Зенит“ не мог выиграть, и с „Русенборгом“ надо было решать стратегические задачи по выходу в плей-офф Лиги Европы. В то же время надо готовиться к непростой игре с „Рубином“ в Казани. Этот результат пойдёт в плюс команде в психологическом плане, но только игра с „Рубином“ покажет, насколько петербуржцы оправились от крупного поражения от „Локомотива“.



После того как „Зенит“ решил вопросы в Лиге Европы, приоритетом для команды будет чемпионат России. Команда будет стремиться вернуться на первое место и не дать „Локомотиву“ уйти в отрыв. На матч с „Реалом Сосьедад“ Манчини может выставить экспериментальный состав», — сказал Бубнов на своём официальном канале в YouTube.



Матч 16-го тура РФПЛ «Рубин» – «Зенит» состоится 5 ноября.

Троллинг не удался. «Зенит» забивает на последней секунде и идёт в плей-офф Кокорин возвращается на острие и забивает, спасая вроде бы безнадёжный матч.