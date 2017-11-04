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175 лет назад 2016
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Ходжсон: Кейн – это не Роналду, Роналду – не Месси, а Месси – не Игуаин

Футбол

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон выразил мнение, что пытаться сравнивать с кем-то нападающего сборной Англии и «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна, как и всех других футболистов, является бессмысленным занятием, поскольку игроки выполняют на поле разные функции.

«Гарри Кейн – это не Криштиану Роналду. Роналду – это не Лионель Месси, а Месси – не Гонсало Игуаин. Нельзя сравнивать футболистов между собой. Кейн играет на позиции центрального форварда. Он является очень хорошим нападающим, но говорить о том, что он номер один или номер два в мире – это бессмысленное занятие», — приводит слова Ходжсона Goal.

Ходжсон: Кейн подавал угловые в сборной Англии, так как делал это лучше других
Источник: Goal Сообщить об ошибке
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