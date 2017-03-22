Ходжсон: Кейн подавал угловые в сборной Англии, так как делал это лучше других

Бывший главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон прокомментировал своё решение назначить нападающего Гарри Кейна подавать угловые на чемпионате Европы 2016 года. Некоторые специалисты задавались вопросом, почему именно Кейн исполнял угловые удары.
«Я совершенно не обращаю внимания на эти комментарии. Считаю их вовсе неуместными. Никто из тех, кого я уважаю, не говорил об этом, иначе я бы узнал. Это вообще нонсенс. Людям должно быть стыдно за то, что они говорят такие вещи. Почему Кейн не должен подавать угловые, если он лучше всех в сборной это делает?» — цитирует Ходжсона The Telegraph.