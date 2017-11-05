Хайнкес: когда вернутся травмированные игроки, «Бавария» будет играть ещё лучше

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» (3:1) в матче 11-го тура чемпионата Германии.

«Мы показали выдающийся футбол в матче против очень хорошей команды, особенно отмечу первый тайм. Нужно также признать, что и у Дортмунда были отличные моменты, но Свен Ульрайх оставил нас в игре. „Бавария“ была на 100% мотивирована, мы очень хотели победить.

Четыре недели назад никто даже не мог представить, что мы будем опережать «Боруссию» на шесть очков, а «РБ Лейпциг» — на четыре. Мы упорно работали ради этого результата. Когда вернутся травмированные игроки, мы будем играть ещё лучше", — цитирует Хайнкеса пресс-служба «Баварии».