«Ницца» прервала серию из пяти игр без побед в Лиге 1 благодаря голу Балотелли

«Ницца» выиграла у «Дижона» в матче 12-го тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

В концовке первого тайма отличился Марио Балотелли, который реализовал пенальти. На 89-й минуте форвард был удален с поля.

«Ницца» прервала серию из пяти матчей без побед в французской Лиге 1. «Дижон» не проигрывал на протяжении двух встреч.

«Ницца», которая набрала 13 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Дижон», имеющий в активе 12 баллов, находится на 16-й строчке.