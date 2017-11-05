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«Ницца» прервала серию из пяти игр без побед в Лиге 1 благодаря голу Балотелли

Футбол

«Ницца» выиграла у «Дижона» в матче 12-го тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

В концовке первого тайма отличился Марио Балотелли, который реализовал пенальти. На 89-й минуте форвард был удален с поля.

«Ницца» прервала серию из пяти матчей без побед в французской Лиге 1. «Дижон» не проигрывал на протяжении двух встреч.

«Ницца», которая набрала 13 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Дижон», имеющий в активе 12 баллов, находится на 16-й строчке.

Франция - Лига 1. 12-й тур
05 ноября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Ницца
Ницца
1 : 0
Дижон
Дижон
1:0 – Балотелли – 40 (пен)
Удаления: Балотелли, 89 – нет
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Дижон Ницца Марио Балотелли
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