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«Бавария» намерена приобрести Дракслера в качестве замены Рибери

Футбол

Мюнхенская «Бавария» продолжает проявлять интерес к полузащитнику «ПСЖ» Юлиану Дракслеру, передаёт France Football.

Согласно информации источника, в немецком гранде рассматривают футболиста сборной Германии в качестве замены полузащитнику Франку Рибери. Контракт 34-летнего французского футболиста с «Баварией» заканчивается летом 2018 года, и не исключается, что он не будет продлён. Что же касается Дракслера, то его соглашение с парижским клубом в силе до июня 2021 года.

По итогам 12 туров чемпионата Франции Дракслер принял участие в 10 матчах, став автором 2 голов и стольких же результативных передач.

Источник: France Football Сообщить об ошибке
Теги
Бавария ФК ПСЖ Юлиан Дракслер Трансферы
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