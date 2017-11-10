Адвокат повторил рекорд 77-летней давности по количеству побед Нидерландов

Главный тренер национальной команды Нидерландов Дик Адвокат, добившийся вместе со своей сборной победы над соперниками из Шотландии (1:0) в товарищеском матче, повторил рекорд 77-летней давности по количеству победных встреч оранжевых.



Под руководством Боба Гленденнинга, ушедшего с поста главного тренера сборной в 1940 году, голландцы добились 36 побед в 87 матчах. Для того, чтобы одержать аналогичное количество побед со сборной, Адвокату понадобилась 61 игра. Марко ван Бастен, возглавлявший тренерский штаб сборной Нидерландов в середине прошлого десятилетия, добился 35 побед в 52 матчах.



Ранее стало известно, что Адвокат покинет национальную команду после ноябрьских матчей.

Сборная Нидерландов с Промесом в составе обыграла Шотландию в товарищеском матче