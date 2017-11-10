Сборная Нидерландов с Промесом в составе обыграла Шотландию в товарищеском матче

Сборная Шотландии в товарищеском матче принимала на своём поле команду Нидерландов. Встреча проходила на стадионе «Питтодри» в Абердине и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол в этой встрече на свой счёт записал нападающий Мемфис Депай, который отличился на 40-й минуте после результативной передачи форварда Райана Бабеля. В стартовом составе голландцев на поле вышел полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес, который отыграл 76 минут, после чего был заменён на форварда Стивена Бергёйса.

Обе национальные команды по итогам отборочного турнира ЧМ-2018 не смогли пробиться в финальный этап турнира.