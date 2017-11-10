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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Сборная Сенегала завоевала путёвку на чемпионат мира в России

Футбол

Сборная Сенегала в матче квалификации чемпионата мира — 2018 в африканской зоне в гостях со счётом 2:0 обыграла команду ЮАР и завоевала путёвку на первенстве мира в России. На 12-й минуте счёт открыл Диафра Сахо, а на 38-й Тамсанка Мкхизе отправил мяч в свои ворота.

Напомним, матч ЮАР – Сенегал был переигран по решению ФИФА. Результат встречи, состоявшейся 12 ноября прошлого года и завершившейся победой южноафриканской команды со счётом 2:1, был аннулирован, так как главный судья игры Жозеф Лампти получил пожизненную дисквалификацию за участие в договорных матчах.

Благодаря сегодняшней победе сборная Сенегала обеспечила себе первое место в группе D за тур до окончания группового этапа.

Турнирное положение после пяти матчей: 1. Сенегал — 11 очков; 2. Буркина-Фасо — 6; 3. Кабо-Верде — 6; 4. ЮАР — 4.

Таким образом, теперь известны 24 участника ЧМ-2018: Россия, Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Германия, Англия, Испания, Нигерия, Коста-Рика, Польша, Египет, Исландия, Сербия, Португалия, Франция, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Панама и Сенегал.

Сборная Сенегала во второй раз в своей истории будет выступать на чемпионате мира. На турнире 2002 года сенегальцы дошли до четвертьфинала.

ЧМ-2018 - Африка. Группа D. 2-й тур
10 ноября 2017, пятница. 20:00 МСК
ЮАР
0 : 2
Сенегал
0:1 – Сахо – 12, 0:2 – Mkhize – 38 (автогол)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Буркина-Фасо — Футбол Сборная Кабо-Верде - Футбол Сборная Сенегала — Футбол Сборная ЮАР - Футбол ЧМ-2018
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