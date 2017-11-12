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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Вильмотс: весь Кот-д'Ивуар разочарован, попасть на ЧМ-2018 было нашей мечтой

Футбол

Главный тренер сборной Кот-д'Ивуара Марк Вильмотс выразил разочарование в связи неудачей в борьбе с соперниками из Марокко за право участия на чемпионате мира — 2018 р России. В решающем матче его команда уступила со счётом 0:2.

«Все разочарованы, весь Кот-д'Ивуар… Это была мечта попасть на четвёртый чемпионат мира, цель для меня. Мы разочарованы, как и все жители Кот-д'Ивуара. Теперь, после падения нужно подниматься.

Что касается моего будущего в сборной, поспешные ответы никогда не бывают правильными. Я много работал в последние полгода, построил команду. У нас начался тот цикл, когда некоторые опытные игроки завершают свою карьеру в сборной и приходят молодые футболисты. Мы проведёт разговор с моим руководством, и посмотрим, каким будет моё будущее», — приводит слова Вильмотса издание L`Equipe.

Сборные Туниса и Марокко вышли на чемпионат мира — 2018 в России
Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Кот-д'Ивуара — Футбол Сборная Марокко — Футбол Марк Вильмотс ЧМ-2018
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