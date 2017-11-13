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Дмитрий Черышев: сборной России важен матч с Испанией, чтобы понять свой уровень

Футбол

Российский специалист Дмитрий Черышев, в прошлом игравший и тренировавший в Испании, поделился мыслями о товарищеском матче между испанцами и сборной России, который пройдёт 14 ноября в Санкт-Петербурге.

«Испания — фаворит, их команда сильнее, чем российская, даже если они используют в предстоящем матче не всех основных игроков. России матч важен, чтобы понять свой уровень», — приводит слова Черышева Marca.

В предыдущем товарищеском матче сборная России проиграла Аргентине (0:1), а Испания разгромила Коста-Рику (5:0).

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Источник: Marca Сообщить об ошибке
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Сборная Испании — Футбол Сборная России — Футбол Дмитрий Черышев товарищеские матчи
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