Дмитрий Черышев: сборной России важен матч с Испанией, чтобы понять свой уровень

Российский специалист Дмитрий Черышев, в прошлом игравший и тренировавший в Испании, поделился мыслями о товарищеском матче между испанцами и сборной России, который пройдёт 14 ноября в Санкт-Петербурге.

«Испания — фаворит, их команда сильнее, чем российская, даже если они используют в предстоящем матче не всех основных игроков. России матч важен, чтобы понять свой уровень», — приводит слова Черышева Marca.

В предыдущем товарищеском матче сборная России проиграла Аргентине (0:1), а Испания разгромила Коста-Рику (5:0).