Вентура: я не подавал в отставку, поскольку ещё не встречался с главой федерации

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура, с опозданием прибывший на пресс-конференцию после матча с командой Швеции (0:0), опроверг информацию ряда итальянских источников о решении уйти в отставку. В разговоре с журналистами специалист принёс извинения за результат противостояния за право участия на мировом футбольном первенстве в России.



«Я не подавал в отставку, поскольку ещё не разговаривал с президентом федерации. Мне жаль, что я опаздываю, но каждого игрока, с которым я имел честь работать, хотел приветствовать лично. Это очень тяжёлый результат, потому что я был абсолютно убеждён — и сегодняшняя игра это подтвердила — что мы хотели преодолеть все препятствия. Я много лет занимаюсь футболом и знаю, что это такое.



Я горжусь тем, что был частью сборной, горжусь тем, что работал с великими чемпионами и с другими игроками, которые, я надеюсь, чемпионами ещё станут. Я приношу извинения за результат, да, но не за наши усилия и тяжёлую работу. Однако я понимаю, что результат — это самое главное.



Что касается моей отставки, сейчас не время обсуждать это здесь. Я встречусь с президентом федерации футбола Италии, мы обсудим ситуацию. Я буду говорить и слушать, а любой итог этой встречи мной будет принят», — цитирует Вентуру интернет-издание Football Italia.

СМИ: Вентура подал в отставку с поста главного тренера сборной Италии