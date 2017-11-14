«РБ Лейпциг» нацелился на 16-петнего нападающего «Бенфики» Эмбало

Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль заинтересован в услугах 16-летнего нападающего лиссабонской «Бенфики» Умаро Эмбало, сообщает Bild.

Согласно информации источника, немецкий клуб предлагает португальскому гранду за этого футболиста € 13 млн.

«Я могу подтвердить, что в услугах Эмбало заинтересованы европейские гранды из Испании, Франции и Англии», — сказал в связи с этим агент футболиста.

Одновременно агент опроверг информацию о том, что в рядах своей команды хотел бы видеть Эмбало главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.