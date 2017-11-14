Сборная России U19 уступила Греции и не смогла пройти первый этап отбора на ЧЕ

Сборная России U19 проиграла сверстникам из Греции в матче 3-го тура первого квалификационного раунда Евро-2018 U19. Игра прошла в городе Ираклионе (Греция) и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 21-й минуте защитник российской сборной Наяир Тикнизян вывел свою команду вперёд, однако в конце первого тайма Мариос Сиампанис сравнял счёт с пенальти, а на 77-й минуте Димитриос Эммануилидис принёс грекам победу.

В параллельном матче юношеская сборная Румынии не оставила шансов Гибралтару — 8:0.

Таким образом, сборная России U19 финишировала на третьем месте в 10-й отборочной группе и не смогла выйти во второй этап квалификации. Дальше прошли румыны и греки.

Итоговая турнирная таблица 10-й отборочной группы: 1. Румыния — 9 очков; 2. Греция — 6; 3. Россия — 3; 4. Гибралтар — 0.