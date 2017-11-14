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Сборная России U19 уступила Греции и не смогла пройти первый этап отбора на ЧЕ

Футбол

Сборная России U19 проиграла сверстникам из Греции в матче 3-го тура первого квалификационного раунда Евро-2018 U19. Игра прошла в городе Ираклионе (Греция) и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 21-й минуте защитник российской сборной Наяир Тикнизян вывел свою команду вперёд, однако в конце первого тайма Мариос Сиампанис сравнял счёт с пенальти, а на 77-й минуте Димитриос Эммануилидис принёс грекам победу.

В параллельном матче юношеская сборная Румынии не оставила шансов Гибралтару — 8:0.

Таким образом, сборная России U19 финишировала на третьем месте в 10-й отборочной группе и не смогла выйти во второй этап квалификации. Дальше прошли румыны и греки.

Итоговая турнирная таблица 10-й отборочной группы: 1. Румыния — 9 очков; 2. Греция — 6; 3. Россия — 3; 4. Гибралтар — 0.

U19 ЧЕ-2018
14 ноября 2017, вторник. 18:00 МСК
Греция U19
2 : 1
Россия U19
0:1 – Тикнизян – 21, 1:1 – Сиампанис – 45+1 (пен), 2:1 – Эммануилидис – 77
Удаления: нет – Тикнизян, 90, Бородин, 90+7
U19 ЧЕ-2018
14 ноября 2017, вторник. 18:00 МСК
Гибралтар U19
0 : 8
Румыния U19
0:1 – Мэцан – 32, 0:2 – Мэцан – 43 (пен), 0:3 – Мэцан – 46, 0:4 – Молдовяну – 49, 0:5 – Бэлуцэ – 59, 0:6 – Мэцан – 65, 0:7 – Миковски – 70, 0:8 – Молдовяну – 80
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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