Зырянов: Неймар и Кавани не поделили пенальти? И в «Зените» было подобное

Полузащитник «Зенита-2» Константин Зырянов поделился мнением о нашумевшей истории с участием нападающих «ПСЖ» Неймара и Эдинсона Кавани, поспоривших во время матча за право бить пенальти.

«Я знаю, что некоторые футболисты, особенно нападающие, в контрактах прописывают бонусы: забью столько – дадите мне ещё столько денег, сделаю столько голевых передач – ещё столько-то. И как только назначают пенальти, этот футболист сразу бежит к мячу: мол, я буду бить пенальти. Сразу понятно, что у него бонусы! Как в случае с Неймаром и Кавани, да. И у нас тоже случай был, Халк с Кержаковым пытались пробить, громкая история была», — сказал Зырянов в эфире ток-шоу «Кто так играет?» на телеканале «78».