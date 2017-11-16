Шевченко: с детьми нянчиться всегда приятнее, чем с футболистами

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, как у него расписан день, когда у него на работе выходной.



«В 7:30 я встаю, завтракаю с детьми, в 8.10 я отвожу их в школу, в 8.35 я приезжаю домой, переодеваюсь и еду играть 9 лунок. Прошелся, приехал домой, пообедал с женой, едем забирать детей со школы. Младшего она забирает чуть раньше, он заканчивает в 12. В 15.30 мы забираем двух старших, в 17.15 завожу его на тренировку, в 19.45 она заканчивается.



Я приезжаю домой и мы ужинаем вместе. Жена купает младшеньких, я помогаю их положить всех вместе спать. С пол-одиннадцатого до двенадцати у нас есть время пообщаться, посмотреть фильм вместе, и ложимся спать. С детьми нянчиться всегда приятнее, чем с футболистами», – цитирует Шевченко FootballHub.

Шевченко: я ничуть не сомневался, что сборная Украины идёт по правильному пути