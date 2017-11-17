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Хавьер Эрнандес: это всё ложь, я не собираюсь уходить из «Вест Хэма»

Футбол

Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Хавьер Эрнандес остаётся предан своему клубу и не собирается никуда уходить. Об этом футболист написал на своей странице в «Твиттере». Ранее появилась информация, что 29-летний мексиканец недоволен жизнью в «Вест Хэме» и хочет вернуться на родину.

«Это всё ложь. Я не собираюсь уходить из «Вест Хэма». Я на сто процентов предан делу и стараюсь помочь команде улучшить положение, в котором мы оказались. Я не просил «Вест Хэм» отпустить меня», — говорится в сообщении.

После 11 туров «Вест Хэм» занимает 18-е место в АПЛ. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вест Хэм Юнайтед Хавьер Эрнандес
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