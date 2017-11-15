Лукаку: Мартинес заставлял меня смотреть видео с Чичарито, Уго Санчесом и Кавани

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассказал, что нынешний главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес заставлял его смотреть видео с Хавьером Эрнандесом (Чичарито), Уго Санчесом или Эдинсоном Кавани. Было это, когда Лукаку работал под руководством Мартинеса в «Эвертоне». Таким образом специалист стремился совершенствовать умения подопечного.

«Мне нужно было смотреть видео с Чичарито, Уго Санчесом или Кавани, чтобы изучить их движения и таким образом стать лучшим бомбардиром.

Мне 24 года, а люди смотрят на меня как на готовый продукт, но это неправильно. У меня есть много возможностей, чтобы стать лучше, и я буду стремиться к этому каждый год. Нахожусь в лучшем клубе, который позволит мне вывести свою игру на новый уровень», — цитирует Лукаку Marca.

Ромелу Лукаку забил единственный и победный гол в контрольном матче его национальной команды с Японией (1:0), став лучшим бомбардиром в истории сборной Бельгии. На его счету 31 гол.