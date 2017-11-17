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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Вентура: теперь стану самым большим поклонником сборной Италии

Футбол

Бывший главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура, под руководством которого национальная команда впервые за последние 60 лет не попала в финальную часть чемпионата мира, прокомментировал своё увольнение.

«Последние дни были трудными и грустными. После того как мы не смогли выйти на ЧМ-2018, осталось ощущение незавершённости. Работа со сборной придала мне чувств причастности и гордости, которых никогда ранее не испытывал. Я искренне и профессионально посвятил всего себя этой работе. Мне не удалось добиться успеха, но я работал с группой игроков, которых никогда не перестану благодарить.

В футболе победы достигаются в результате работы множества человек. В то же время поражения, особенно самые болезненные, нельзя объяснить какой-то одной причиной. В такие моменты должны появиться ответы на целый ряд вопросов. Теперь я стану самым большим поклонником сборной Италии. Надеюсь, моему преемнику удастся вернуть команду на ту вершину, на которой она должна быть», — цитирует Вентуру ANSA.

Вентура получит € 866 тыс. компенсации, если не найдёт работу до июня
Источник: ANSA Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Джампьеро Вентура ЧМ-2018
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