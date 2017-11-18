Отец Пепе раскритиковал руководство «Реала»

Отец бывшего защитника «Реала» Пепе подверг критике методы сотрудничества администрации мадридского клуба и игрового состава. Анаэль назвал причину, по которой сын не стал подписывать новое соглашение с чемпионами Испании и перебрался в «Бешикташ».



«Такие клубы давят игроков и выжимают из них всё до последней капли. Когда футболисты выдыхаются и с них больше нечего взять, с ними начинают обращаться совсем не так, как они этого заслуживают. Если у игрока есть характер, и он понимает, что его карьера просто проходит несмотря на все выигранные титулы, то должен найти возможность продолжать совершенствоваться.



Когда остаётся год до окончания контракта, то обычно представители клуба звонят игрокам с предложением его продлить. Пепе не позвонили, а позже предложили ему те же финансовые условия. Поэтому было принято решение не подписывать новое соглашение, а выполнить условия текущего контракта и уйти», — сообщил отец Пепе в интервью Globo Esporte.

Пепе не расстроен тем, что покинул «Реал»