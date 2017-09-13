Пепе не расстроен тем, что покинул «Реал»

Бывший защитник мадридского «Реала» Пепе прокомментировал уход из «Королевского клуба» по окончании предыдущего сезона. Футболист сборной Португалии пополнил ряды «Бешикташа».
«Какая грусть? Я уже ясно высказался: мой этап в «Реале» закончился, и начался новый период. Я сделал выбор в пользу «Бешикташа», чтобы чувствовать себя счастливым, играя в футбол. А «Реал» уже составляет часть моего прошлого. Я был очень счастлив в «Реале». Точно так же, как до этого в «Порту» и «Маритиму», — приводит слова Пепе AS.
Ранее футболист сказал, что болельщики турецкого клуба намного эмоциональнее поклонников испанского гранда.