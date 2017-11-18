Жардим выразил недовольство работой боллбоев в матче «Амьена» и «Монако»

Главный тренер «Монако» Леонардо Жардим после окончания гостевой встречи с «Амьеном» (1:1) в 13-м туре Лиги 1 остался недоволен не только результатом, но и действиями боллбоев, которые в нескольких эпизодах намеренно задерживали мяч.



«Нам важно показать хороший имидж французского футбола. Но при этом подростки не отдают мяч, чтобы мы не могли проводить скоростные атаки.



Я работаю здесь уже четыре года. Болельщики смотрят наши матчи за границей, и, думаю, они говорят: «Безусловно, Лига 1 — это любительский чемпионат». Важно защищать наш футбол», — цитирует специалиста издание L`Equipe.

«Монако» на выезде не сумел обыграть «Амьен»