«Монако» на выезде не сумел обыграть «Амьен»

«Монако» сыграл вничью с «Амьеном» в матче 13-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Амьене на стадионе «Ла Ликорн» и завершилась со счётом 1:1.

На 31-й минуте Серж Гакпе вывел хозяев вперёд. Отыграться гости сумели в середине второй половины игры — отличился вышедший на замену Стеван Йоветич. Больше голов команды не забивали.

«Монако» набрал 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице французского чемпионата, отставая от сыгравшего на матч меньше «ПСЖ» на три балла. «Амьен» (12) — 17-й.