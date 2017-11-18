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«Монако» на выезде не сумел обыграть «Амьен»

Футбол

«Монако» сыграл вничью с «Амьеном» в матче 13-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Амьене на стадионе «Ла Ликорн» и завершилась со счётом 1:1.

На 31-й минуте Серж Гакпе вывел хозяев вперёд. Отыграться гости сумели в середине второй половины игры — отличился вышедший на замену Стеван Йоветич. Больше голов команды не забивали.

«Монако» набрал 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице французского чемпионата, отставая от сыгравшего на матч меньше «ПСЖ» на три балла. «Амьен» (12) — 17-й.

Франция - Лига 1. 13-й тур
17 ноября 2017, пятница. 22:45 МСК
Амьен
Амьен
1 : 1
Монако
Монако
1:0 – Гакпе – 31, 1:1 – Йоветич – 67
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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