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«Балтика» с минимальным счётом обыграла «Авангард»

Футбол

«Балтика» одержала победу с минимальным счётом над «Авангардом» в матче 24-го тура первенства Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Калининграде на стадионе «Балтика» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в середине первой половины игры забил украинский нападающий Александр Касьян.

«Балтика» набрала 39 очков и поднялась с седьмого места на четвёртое в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Авангард», имеющий в своём активе 27 баллов, располагается на 12-й позиции.

ФНЛ - Первый дивизион. 24-й тур
18 ноября 2017, суббота. 16:00 МСК
Балтика
Калининград
1 : 0
Авангард К
Курск
1:0 – Касьян – 21
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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