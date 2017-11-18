«Балтика» с минимальным счётом обыграла «Авангард»

«Балтика» одержала победу с минимальным счётом над «Авангардом» в матче 24-го тура первенства Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Калининграде на стадионе «Балтика» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в середине первой половины игры забил украинский нападающий Александр Касьян.

«Балтика» набрала 39 очков и поднялась с седьмого места на четвёртое в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Авангард», имеющий в своём активе 27 баллов, располагается на 12-й позиции.