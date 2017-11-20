Куарежма: «Порту» и «Бешикташ» останутся со мной до гроба

Полузащитник «Бешикташа» Рикарду Куарежма поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту», цвета которого португалец защищал с 2004 по 2008 и с 2014 по 2015 год.

«Мы хорошо себя проявили, но ещё ничего не решено. Следующий матч против «Порту» может принести нам путёвку в плей-офф. Это и есть наша цель. Мы должны продолжать работать, и я верю, что нам это удастся. В прошлом году нам не хватало опыта в Лиге чемпионов. В этом розыгрыше мы лучше понимаем, как устроен этот турнир. Мы возглавляем группу, где собраны очень сильные клубы. Мы достигли этого, потому что действуем как одна команда. Мы защищаемся и атакуем вместе. Это единственный путь к нашей цели.

В этом матче мне нужно будет проявить профессионализм. Нельзя, чтобы любовь, которую я испытываю, смутила меня. «Порту» и «Бешикташ» останутся со мной до гроба, но я профессионал. Знаю, что «Порту» хочет победить, но и я хочу того же. И отдам все силы ради победы своей команды. Однако это не означает, что утрачу признательность и уважение по отношению у «Порту».

Покуда играю за этот клуб, буду выкладываться без остатка. Болельщики всегда хорошо ко мне относились и верили в меня. Я чувствую их любовь, симпатию, уважение и признательность. И на поле отдаю всего себя, чтобы они были счастливы. Они этого заслуживают», — цитирует Куарежму пресс-служба УЕФА.

После четырёх туров на счету «Бешикташа» 10 очков и первое место в группе G. «Порту», набрав 6 очков, расположился на 2-й строчке. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».