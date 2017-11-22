«Халл Сити» и «Миллуолл» не забили голов, команда Слуцкого не побеждает месяц

«Халл Сити», выступающий под руководством российского тренера Леонида Слуцкого, сыграл вничью с «Миллуоллом» в выездном матче 18-го тура Чемпионшипа. Команды не смогли забить ни одного гола.



«Тигры» не могут выиграть уже на протяжении пяти туров подряд. Последний успех они отпраздновали 21 октября, когда на выезде одолели «Барнсли» (1:0).



На текущий момент «Халл» занимает промежуточное 19-е место в турнирной таблице второй по силе лиги Англии, имея в активе 18 очков. «Миллуолл» идёт на 18-й строчке с 19 очками.