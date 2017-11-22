«Боруссия» Д — «Тоттенхэм» — 1:2. Видеообзор матча

В матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» на выезде одолел дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:1.

На 31-й минуте немецкая команда вышла вперёд благодаря голу Пьера-Эмерика Обамейянга, но во втором тайме гости ответили результативными ударами Гарри Кейна и Сон Хын Мина, причём в обоих случаях в роли ассистента выступил Деле Алли.

Таким образом, «Тоттенхэм» гарантировал себе первое место в группе, а «Боруссия» лишилась шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Видеообзор матча «Боруссия» Д — «Тоттенхэм» можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.