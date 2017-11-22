«Реал» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, оставив за бортом «Боруссию» Дортмунд

«Реал» разгромил АПОЭЛ в гостевом матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 6:0. Уже в первом тайме «сливочные» забили четыре гола в ворота соперника, включая дубль Карима Бензема, а после перерыва дважды отличился звёздный нападающий мадридцев Криштиану Роналду. У обоих форвардов в активе также по одной результативной передаче.



В параллельном матче «Тоттенхэм Хотспур» на выезде одолел дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:1. На 31-й минуте немецкая команда вышла вперёд благодаря голу Пьера-Эмерика Обамейянга, но во втором тайме гости ответили результативными ударами Гарри Кейна и Сон Хын Мина, причём в обоих случаях в роли ассистента выступил Деле Алли.



Таким образом, «Реал» по итогам этого тура смог досрочно выйти в плей-офф Лиги чемпионов, а «Тоттенхэм» гарантировал себе первое место в группе.



Турнирное положение в группе H: 1. «Тоттенхэм» — 13 очков; 2. «Реал» — 10; 3. «Боруссия» Д — 2; 4. АПОЭЛ — 2.