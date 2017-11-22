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«Реал» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, оставив за бортом «Боруссию» Дортмунд

Футбол

«Реал» разгромил АПОЭЛ в гостевом матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 6:0. Уже в первом тайме «сливочные» забили четыре гола в ворота соперника, включая дубль Карима Бензема, а после перерыва дважды отличился звёздный нападающий мадридцев Криштиану Роналду. У обоих форвардов в активе также по одной результативной передаче.

В параллельном матче «Тоттенхэм Хотспур» на выезде одолел дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:1. На 31-й минуте немецкая команда вышла вперёд благодаря голу Пьера-Эмерика Обамейянга, но во втором тайме гости ответили результативными ударами Гарри Кейна и Сон Хын Мина, причём в обоих случаях в роли ассистента выступил Деле Алли.

Таким образом, «Реал» по итогам этого тура смог досрочно выйти в плей-офф Лиги чемпионов, а «Тоттенхэм» гарантировал себе первое место в группе.

Турнирное положение в группе H: 1. «Тоттенхэм» — 13 очков; 2. «Реал» — 10; 3. «Боруссия» Д — 2; 4. АПОЭЛ — 2.

Лига чемпионов. Группа H. 5-й тур
21 ноября 2017, вторник. 22:45 МСК
АПОЭЛ
Никосия, Кипр
0 : 6
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 – Модрич – 23, 0:2 – Бензема – 39, 0:3 – Начо – 41, 0:4 – Бензема – 45+1, 0:5 – Роналду – 49, 0:6 – Роналду – 54
Лига чемпионов. Группа H. 5-й тур
21 ноября 2017, вторник. 22:45 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1:0 – Обамейянг – 31, 1:1 – Кейн – 49, 1:2 – Мин – 76
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