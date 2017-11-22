Форварда «Уигана» заменили, чтобы он смог успеть к рождению своего ребёнка

Необычный эпизод произошёл во время матча первой английской лиги, в котором «Уиган Атлетик» на своём поле принимал «Донкастер Роверс» (3:1). Нападающий хозяев поля Райан Колклуг во втором тайме оформил дубль и в спешном порядке был заменён.

Выяснилось, что это было сделано, чтобы 22-летний футболист смог успеть к рождению своего ребёнка. После того, как на свет появился его сын, об этом в социальной сети сообщил председатель «Уигана» Дэвид Шарп, прикрепивший фотографию Колклуга с ребёнкам на руках, при этом игрок был облачён в той форме, в которой выступал во время игры.

«Поздравляю Колклуга, который оформил дубль и принёс нам победу, после чего был заменён, чтобы увидеть рождение своего сына!», — написал Шарп в «твиттере»

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» Дэвида Шарпа.