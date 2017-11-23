Кержаков добился взыскания 222 млн руб с бизнесмена, Саенко тоже подал заявление

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков через суд добился взыскания 222 млн рублей с Михаила Сурина, отбывающего срок за хищение у футболиста более 300 млн рублей на строительстве нефтезавода под Воронежем, сообщает «Коммерсант». Кержакову понадобилось почти полтора года, чтобы взыскать ущерб.

Представители Кержакова претендовали на долю в ООО «Модуль», операторе недостроенного предприятия, но суд им отказал.

В 2011 году экс-форвард сборной России решил инвестировать средства в строительство мини-завода по переработке углеводородного сырья с реконструкцией и перепрофилированием существующих зданий в Воронежской области. Сурин мошенническим путём похитил у футболиста более 300 млн рублей.

Кроме того столичные полицейские по заявлению Ивана Саенко, бывшего полузащитника «Спартака», расследуют уголовное дело о хищении у него 150 млн рублей в том же проекте. В самом «Модуле» новые претензии считают «попыткой рейдерского захвата».