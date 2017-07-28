Суд не смягчил наказание бизнесмену, который похитил у Кержакова 300 млн рублей

Центральный районный суд Воронежа оставил без удовлетворения ходатайство бизнесмена Михаила Сурина, который похитил 300 млн рублей у бывшего нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кержакова.
В 2011 году Кержаков решил инвестировать средства в строительство мини-завода по переработке углеводородного сырья с реконструкцией и перепрофилированием существующих зданий в Воронежской области. Сурин мошенническим путём похитил у футболиста более 300 млн рублей.
«27 июля суд рассмотрел ходатайство Сурина о замене неотбытой части наказания на восемь месяцев исправительных работ. Было принято решение оставить ходатайство без удовлетворения в связи с тем, что осуждённый не полностью возместил ущерб, нанесённый Кержакову», — сообщили «Интерфаксу» в суде.
В апреле 2016 года Ленинский райсуд Воронежа приговорил Сурина к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере.