В Кубке ФНЛ—2018 на Кипре примут участие московский «Арарат», «Урал» и «Рига»

Кубок ФНЛ—2018 пройдёт 10-23 февраля в городе Пафосе на острове Кипр, сообщает официальный сайт футбольной школы «Чертаново».

Обычно участниками Кубка ФНЛ становятся 16 лучших команд в таблице по итогам первого круга в ФНЛ. Однако некоторые команды отказываются от участия в турнире. В Кубке ФНЛ—2018 решили участвовать только пять команд, заработавших прямые путёвки: «Крылья Советов», «Тамбов», «Шинник», «Волгарь» и «Спартак-2». Приоритетное право заменить отказавшихся имели остальные команды ФНЛ — «Луч-Энергия», «Ротор-Волгоград», «Тюмень» и «Факел» дали своё согласие.

В Кубке ФНЛ—2018 будет семь приглашённых команд. В турнире примут участие лидеры своих зон первенства ПФЛ – «Чертаново» (Запад), «Арарат» Москва (Центр) и «Мордовия» (Урал-Поволжье), а также фарм-клубы команд Премьер-Лиги — «Локомотив-Казанка» (Запад) и «Краснодар-2» (Юг). Кроме того в турнире примут участие клуб РФПЛ «Урал», а также бронзовый призёр чемпионата Латвии «Рига».



Жеребьёвка Кубка ФНЛ—2018 пройдёт 27 ноября. Команды будут распределены по четырём группам. По итогам группового раунда победители квартетов сыграют в стыковых матчах в борьбе за главный титул, команды, занявшие вторые места, поборются за пятые-восьмые места и так далее.