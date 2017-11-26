Степаненко: всё дерби на нервах, спокойно себя почувствовал только при 4:1

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Тарас Степаненко прокомментировал победу над «Олимпиком» (4:2) в донецком дерби.



«Главное, что выиграли. Нам очень нужна была победа в свете последних результатов. Немного переживали из-за этого. Сегодня тоже быстро забили, быстро пропустили, весь поединок на нервах. Я начал спокойно себя чувствовать только после четвёртого гола. Хотя вновь „Олимпик“ реализовал почти все свои моменты.



В атаке мы всегда много создаём, есть техничные футболисты, которые могут забить. А вот в обороне надо прибавлять, если мы хотим выиграть чемпионат и выйти в следующий этап Лиги чемпионов», — передает слова Степаненко официальный сайт «горняков».

Фонсека: думаю, сегодня судья станет национальным героем или получит премию