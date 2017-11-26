Зе Роберто объявил о завершении карьеры в возрасте 43 лет

Полузащитник «Палмейраса» Зе Роберто объявил о завершении игровой карьеры. 43-летний бразилец проведёт последний матч в ночь на 28 ноября в рамках 37-го тура чемпионата Бразилии с «Ботафого».



Зе Роберто в течение карьеры выступал за 10 клубов, включая «Фламенго», «Реал», «Байер», «Гамбург», «Баварию» и «Сантос». Хавбек выиграл 19 трофеев, в том числе чемпионаты Испании и Германии, а также Лигу чемпионов.



За сборную Бразилии Зе Роберто провёл 84 матча и забил шесть голов, выиграв по два раза Кубок Америки и Кубок конфедераций. Он участвовал в ЧМ-1998 и ЧМ-2006.

Зе Роберто – самый возрастной автор гола в истории Кубка Либертадорес