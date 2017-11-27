«Спартак» — «Зенит» — 3:1. Видеообзор центрального матча 18-го тура РФПЛ

«Спартак» выиграл у «Зенита» в матче 18-го тура РФПЛ. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.



На 19-й минуте Дмитрий Комбаров подключился к атаке «Спартака», в своём стиле сделав подачу в штрафную, где Александр Самедов сыграл на опережение и головой подправил мяч под дальнюю штангу. На исходе получаса игры у красно-белых прошла комбинация через центр со скидкой Зе Луиша назад на Луиса Адриано, а тот пробил на точность в правый нижний угол.



На 35-й минуте Дмитрий Полоз прорвался справа и прострелил вдоль штрафной, никто не сумел отразить мяч, который достался Доменико Кришито, и итальянец после рикошета от Александра Самедова сократил разницу в счете. На 85-й минуте Фернандо сбил Себастьяна Дриусси и, получив вторую жёлтую карточку, оставил хозяев в меньшинстве.



В концовке Квинси Промес разогнал контратаку передачей на ход Зе Луишу, который прострелил на дальнюю штангу, откуда ворота с близкого расстояния расстрелял Марио Пашалич.



«Зенит» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от «Локомотива» на 6 баллов. «Спартак» (31) — четвертый.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».