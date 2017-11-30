Глушаков: волк Забивака сообщил мне инсайд, с кем Россия сыграет на ЧМ-2018

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков пошутил, что талисман чемпионата мира 2018 года — волк Забивака — рассказал ему, с кем сыграет российская национальная команда на мундиале. Жеребьёвка финальной части ЧМ-2018 пройдёт завтра, 1 декабря.

«Только что звонил волк Забивака и сообщил инсайд по жеребьёвке чемпионата мира — 2018. По данным Серого, Россия сыграет с Колумбией, Исландией и Японией», — написал Глушаков в своём «твиттере».

Чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России на 12 стадионах.