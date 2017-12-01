Геркус хочет видеть Мексику, Исландию и Японию в группе сборной России на ЧМ

Президент «Локомотива» Илья Геркус сделал свой прогноз по соперникам сборной России на чемпионате мира 2018 года. Напомним, что 1 декабря состоится жеребьёвка финальной стадии мирового первенства.

«Сегодня жеребьёвка ЧМ-2018. Сделаю и свой прогноз по соперникам сборной России! Мексика — их флаг мне что-то напоминает, ну и играют они в задорный футбол. Исландия — любимая сборная наших болельщиков. Если исландцев будет мало, часть наших всегда их поддержит. Япония — мне нравится эта страна, и за нами есть должок за 2002-й», — говорится на странице Геркуса в «Инстаграме».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию жеребьёвки ЧМ-2018. Начало – в 17:00 мск.