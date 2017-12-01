Жеребьёвка группового этапа ЧМ-2018: онлайн-трансляция — 1 декабря с 17:00

1 декабря 2017 года в Большом Кремлёвском дворце состоится жеребьёвка группового этапа чемпионата мира — 2018.



По итогам жеребьёвки будут сформированы восемь групп по четыре команды. Вынимать шары из корзин будут по порядку, начиная с первой корзины и заканчивая четвёртой. Россия автоматически займёт первую позицию среди участников группы А. Остальные семь сеяных команд возглавят группы с В по H, а позиции всех остальных участников финального турнира, попавших в корзины 2, 3 и 4, определятся в ходе жеребьёвки.



Сначала будет выниматься шар с названием команды, а затем шар с обозначением группы и цифрой, которая будет указывать порядковый номер этой команды в соответствующей группе. За исключением УЕФА, представительство которой (14 команд) превышает число групп (8), в одну группу не могут попасть сборные, представляющие одну и ту же конфедерацию. В одну группу могут попасть лишь две европейские команды.



1-я корзина: Россия, Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, Франция.

2-я корзина: Испания, Перу, Швейцария, Англия, Колумбия, Хорватия, Мексика, Уругвай.

3-я корзина: Дания, Швеция, Исландия, Коста-Рика, Тунис, Египет, Сенегал, Иран.

4-я корзина: Сербия, Нигерия, Япония, Марокко, Панама, Южная Корея, Саудовская Аравия, Австралия.



В групповом раунде команды проведут по одной игре друг с другом. Сборные, занявшие первые два места в своих группах, выходят в 1/8 финала. Турнир продлится с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Всего будет сыграно 64 матча.



Ведущими церемонии выступят Гари Линекер и Мария Командная, а в качестве ассистентов выступят восемь легенд мирового футбола. Вести шоу будет Иван Ургант.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию жеребьёвки ЧМ-2018, начало — в 17:00 мск.

Жеребьёвка ЧМ-2018: корзины, расклады, варианты для России «Группа смерти», идеальная группа для России и самая слабая группа в истории ЧМ.