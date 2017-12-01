ЦСКА со счётом 6:0 разгромил «Тосно»

ЦСКА одержал победу над «Тосно» в матче 19-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.

В первом тайме два пенальти реализовал Витиньо, один мяч забил Виктор Васин. Во второй половине игры победу «армейцев» закрепили Бибрас Натхо, Александр Головин и Понтус Вернблум. На 78-й минуте Головин мог оформить дубль, но не забил пенальти.

ЦСКА набрал 35 очков и вышел на второе место в турнирной таблице РФПЛ, обогнав «Зенит» (33), который ещё не сыграл в этом туре. «Тосно» (20) занимает 13-ю позицию.