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ЦСКА со счётом 6:0 разгромил «Тосно»

Футбол

ЦСКА одержал победу над «Тосно» в матче 19-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.

В первом тайме два пенальти реализовал Витиньо, один мяч забил Виктор Васин. Во второй половине игры победу «армейцев» закрепили Бибрас Натхо, Александр Головин и Понтус Вернблум. На 78-й минуте Головин мог оформить дубль, но не забил пенальти.

ЦСКА набрал 35 очков и вышел на второе место в турнирной таблице РФПЛ, обогнав «Зенит» (33), который ещё не сыграл в этом туре. «Тосно» (20) занимает 13-ю позицию.

Россия - Премьер-Лига. 19-й тур
01 декабря 2017, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
6 : 0
Тосно
Тосно
1:0 – Витиньо – 10 (пен), 2:0 – Витиньо – 27 (пен), 3:0 – Васин – 32, 4:0 – Натхо – 55, 5:0 – Головин – 58, 6:0 – Вернблум – 61
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