«Локомотив» — «Рубин»: Фернандеш проводит 100-й матч за «железнодорожников»

Полузащитник московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш вышел в стартовом составе своей команды на домашний матч 19-го тура РФПЛ с казанским «Рубином». Игра проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)».



31-летний португалец проводит сотую встречу в составе «железнодорожников». За этот клуб Фернандеш дебютировал 3 августа 2014 года. На его счету 25 мячей и 16 голевых передач.

«Чемпионат» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РФПЛ «Локомотив» — «Рубин». К 44-й минуте счет не открыт — 0:0.