Набиуллин: главное впечатление от жеребьёвки ЧМ-2018 — встреча с Роналдо

Защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин, 1 декабря посетивший в Кремле жеребьёвку чемпионата мира 2018 года, поделился впечатлениями от мероприятия.

«На жеребьёвку я поехал в качестве посла чемпионата мира от Казани как города-организатора. Было очень волнительно – такое событие, столько звёзд мирового футбола в одном месте собрались! Встретил знакомых, пообщались с послами от других городов, Кириллом Панченко, например, который представлял Саранск.



Эмоций много, а главное впечатление вечера – встреча с бразильцем Роналдо, с которым я сфотографировался. Увидел его на выходе после жеребьёвки и подошёл.



Рад за свой город, что здесь пройдёт столько крутых матчей, приедут топовые сборные. И сборной России предстоят интересные встречи. Если наша сборная подойдёт к турниру в хорошей форме и покажет свою игру, то выйдет из группы», — цитирует игрока сайт «Рубина».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Набиуллина.