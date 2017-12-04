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Набиуллин: главное впечатление от жеребьёвки ЧМ-2018 — встреча с Роналдо

Футбол

Защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин, 1 декабря посетивший в Кремле жеребьёвку чемпионата мира 2018 года, поделился впечатлениями от мероприятия.

«На жеребьёвку я поехал в качестве посла чемпионата мира от Казани как города-организатора. Было очень волнительно – такое событие, столько звёзд мирового футбола в одном месте собрались! Встретил знакомых, пообщались с послами от других городов, Кириллом Панченко, например, который представлял Саранск.

Эмоций много, а главное впечатление вечера – встреча с бразильцем Роналдо, с которым я сфотографировался. Увидел его на выходе после жеребьёвки и подошёл.

Рад за свой город, что здесь пройдёт столько крутых матчей, приедут топовые сборные. И сборной России предстоят интересные встречи. Если наша сборная подойдёт к турниру в хорошей форме и покажет свою игру, то выйдет из группы», — цитирует игрока сайт «Рубина».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Набиуллина.

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