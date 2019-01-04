Агуэро — четвёртый игрок, забивший 10 и более голов в восьми сезонах АПЛ подряд

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро отметился голом в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» и тем самым помог своей команде добиться победы со счётом 2:1.



Этот мяч стал для аргентинского форварда уже 10-м в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии. Как сообщает Opta в «Твиттере», таким образом Агуэро стал четвёртым футболистом в истории Премьер-лиги, которому удалось записать на свой счёт 10 или более голов в восьми сезонах подряд. По этому показателю он сравнялся с Тьерри Анри и теперь уступает лишь Фрэнку Лэмпарду (10 сезонов) и Уэйну Руни (11).



Напомним, гол в ворота «Ливерпуля» стал для 30-летнего форварда 250-м в карьере в национальных чемпионатах. На счету Агуэро теперь 153 гола в чемпионате Англии, 74 – в Испании и 23 – в Аргентине.

«Ливерпуль» отделил от ничьей сантиметр. Клопп впервые проиграл в чемпионате. Хосеп Гвардиола возвращается в борьбу за чемпионство, победив главного конкурента.