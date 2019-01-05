«Анжи» объявил имя исполняющего обязанности гендиректора клуба

Абсалутдин Агарагимов будет исполнять обязанности генерального директора «Анжи», сообщает официальный сайт махачкалинского клуба.

Специалист приступил к работе в этой должности с сегодняшнего дня, 5 января. Ранее пост генерального директора «Анжи» освободил Олег Флегонтов, который покинул клуб по собственному желанию.

«Мы благодарим Олега Юрьевича за проделанную работу и желаем удачи Абсалутдину Агарагимову в новой должности», — говорится в сообщении пресс-службы «Анжи».

Агарагимов начал спортивную карьеру в Махачкале весной 2000 года на позиции менеджера в «Анжи». Проработал в махачкалинском клубе 16 лет, дважды пройдя с ним путь от первой лиги до элитного дивизиона российского футбола. В марте 2011-го Агарагимов был назначен директором департамента по проведению соревнований. В июле 2018-го Абсалутдин стал исполнительным директором «Анжи». С 2011 года по настоящее время был ответственным сотрудником по процедуре лицензирования клуба. Агарагимов является матч-менеджером «Анжи» в сезоне-2018/19.