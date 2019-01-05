Нападающий «Челси» Альваро Мората согласился на переход в «Севилью», сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, на следующей неделе в Лондоне состоится встреча агента Хуанмы Лопеса, представляющего интересы испанского игрока, и руководства «Челси». Сообщается, что «Севилья» намерена арендовать Морату до конца текущего сезона.



Ранее стало известно, что нападающий «Севильи» Луис Мурьель проведёт остаток сезона в «Фиорентине». Стороны договорились об аренде 27-летнего футболиста на полгода с последующим правом выкупа.



Мората выступает в составе «Челси» с 2017 года. В этом сезоне чемпионата Англии испанский футболист забил пять голов в 16 матчах (11 — в основном составе) за лондонский «Челси».

«Севилья» заинтересована в приобретении Мораты и Йоветича